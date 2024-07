Mercato, l’OM active une piste inattendue pour remplacer Pau Lopez

Retournement de situation dans la piste menant au remplacement de Pau Lopez à l’Olympique de Marseille.

Le poste du gardien de but est l’un des secteurs à renforcer à l’Olympique de Marseille cet été. Conscient du fait, le club phocéen a déjà ciblé quelques noms afin de remplacer Pau Lopez, qui est dans le viseur de Côme en Serie A italienne. Mais rien n’est encore bouclé en ce qui concerne le potentiel remplaçant de l’Espagnol.

Un espagnol pour en remplacer un autre ?

A deux ans de la fin de son contrat au Vélodrome, Pau Lopez est plus que jamais proche d’un départ. Associé au club promu en Serie A italienne, le joueur se rapproche de plus en plus du club de Cesc Fabregas. L’Olympique de Marseille et Côme 1907 auraient trouvé un accord pour un prêt avec obligation d'achat de 5 millions d'euros pour Pau Lopez. Ladite obligation d'achat sera liée au maintien de l'écurie lombarde dans l’élite la saison prochaine. Pau Lopez aurait quitté la Commanderie dernièrement.

Pour remplacer l’Espagnol, l’OM a ciblé le portier de Leeds United, Illan Meslier, ainsi que Brice Samba, qui est ouvert à un retour au Vélodrome. Si les Anglais demandent 30 millions d'euros pour leur portier français de 24 ans, le Racing Club de Lens en demande 25 pour Samba. Un montant jugé trop élevé par Longoria et sa direction.

Mais une nouvelle piste se dégage désormais. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’Olympique de Marseille a pris contact avec Las Palmas pour son gardien Álvaro Valles. Le natif de La Rinconada arrive en fin de contrat en juin 2025. Le gardien espagnol de 26 ans est la nouvelle piste de l’OM pour remplacer Pau Lopez, même si Marseille n’a pas abandonné les deux pistes susmentionnées.