Mercato : Lens fixe le prix de Brice Samba, l'OM à l'affût

Le RC Lens a fixé samedi, le prix de Brice Samba, courtisé par l’OM.

L’Olympique de Marseille est très actif depuis l’ouverture du mercato estival en France, le 10 juin dernier. Le club phocéen a déjà réalisé de gros coups sur le marché des transferts avec l’arrivée de l’entraineur italien, Roberto De Zerbi, et celle des joueurs comme Ismaël Koné et Lillian Brassier. Mais l’OM ne compte pas s’arrêter là et souhaite s’offrir un nouveau gardien de but. Alors qu’elle a des vues sur Brice Samba, la direction marseillaise sait désormais quel montant il faudra débourser auprès du RC Lens pour enrôler l’international français.

L’OM va perdre Pau Lopez

Les mouvements ne vont pas dans un seul sens à Marseille. Si le club se renforce progressivement avec d’autres recrues en approche, l’OM libère aussi certains de ses joueurs afin de dégraisser sa masse salariale. C’est dans ce sens que Vitinha, Pape Gueye et Illiman Ndiaye ont respectivement rejoint le Genoa, Villareal et Everton. Aucun joueur n’est d’ailleurs épargné avec Jonathan Clauss qui est suivi par Galatasaray au moment où l’OM a déjà trouvé un accord avec Trabzonspor pour Samuel Gigot qui n’est pourtant pas intéressé par un départ. Tout le contraire de Pau Lopez qui devrait prendre la direction de la Serie A dans les prochains jours.

Lens demande un gros chèque pour Brice Samba

Gardien titulaire de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez ne sera pas Marseillais la saison prochaine. Le portier espagnol est en passe de rejoindre Côme avec qui il s’est déjà mis d’accord. L’OM cherche donc son remplaçant et s’intéresse à des gardiens comme Illan Meslier (Leeds United) ou encore Brice Samba (Lens). Le dernier cité, passé par Marseille à son jeune âge, a récemment ouvert la porte à un retour dans son ancien club.

« Tout le monde connaît l’attachement que j’ai avec ce club que j’ai connu à l’âge de 18 ans », a confié Brice Samba en conférence de presse avec l’Equipe de France, mercredi. Les signaux sont donc au vert pour l’OM d’autant plus que les Sang et Or ont déjà signé le gardien burkinabè, Hervé Koffi, pour succéder justement à leur capitaine. Et selon La Tribune OM, il faudra débourser pas moins de 25 millions d’euros, montant exigé par le RC Lens, pour s’offrir Brice Samba.