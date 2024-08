Mercato, l'OM a enfin trouvé le remplaçant de Pau Lopez

L’OM s’intéresse à une nouvelle cible pour remplacer Pau Lopez dans les buts.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato impressionnant, cet été. Désireux de jouer les premiers rôles en championnat la saison prochaine, le club provençal affûte déjà ses armes avec plusieurs recrues officialisées. Mais l’OM peinait à avancer sur le dossier du nouveau gardien de but qui devrait remplacer Pau Lopez. Les choses pourraient, cependant, évoluer dans les prochains jours avec une cible intéressante annoncée dans la cité phocéenne.

Le remplaçant de Pau Lopez pose problème à l’OM

L’OM entame une nouvelle ère la saison prochaine sous l’impulsion de Roberto De Zerbi. Le technicien italien, arrivé cet été, veut imposer sa philosophie et a déjà une idée des joueurs qui correspondent à son style de jeu. L’ex-coach de Sassuolo s’est déjà assez renforcé cet été avec des recrues comme Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius et plus récemment, Valentin Carboni.

Dans le même temps, l’OM a libéré plusieurs joueurs sur lesquels ne compte pas De Zerbi à l’image de Pape Gueye (Villareal), Vitinha (Genoa), Illiman Ndiaye (Everton), Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Jonathan Clauss (Nice) et Konrad De la Fuente (Lausanne). Mais d’autres indésirables sont toujours au club comme Pau Lopez.

L’OM fonce sur Geronimo Rulli

Le gardien espagnol avait pourtant trouvé un point de chute. Mais son transfert à Côme (Serie A) a été finalement avorté en raison de la lenteur de l’Olympique de Marseille à lui trouver un remplaçant. Le club phocéen avait pourtant ciblé plusieurs gardiens comme Illan Meslier, Brice Samba, Alvaro Velles ou encore Filip Jorgensen.

Mais aucun de ces dossiers n’a abouti, mettant Pablo Longoria et Roberto De Zerbi dans l’impasse, surtout que Ruben Blanco, la doublure habituelle de Pau Lopez, s’est blessée lors du dernier match de préparation de l’OM. Par ailleurs, Marseille semble avoir enfin trouvé une solution à son problème.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le club serait intéressé par Geronimo Rulli. L’OM serait même déjà passé à l’attaque pour le gardien argentin en entamant des discussions avec l’Ajax Amsterdam ainsi que le clan du joueur. Evalué à 5 millions d’euros, Geronimo Rulli pourrait se relancer sur la Canebière après une saison compliquée aux Pays-Bas où il n’aura disputé que huit matchs avec les Amstellodamois.