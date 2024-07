OM, Chancel Mbemba refoule un cador de Ligue 1

Poussé à la sortie par l’OM, Chancel Mbemba a recalé un grand club de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato séduisant cet été. Le club de la cité phocéenne a déjà réalisé de gros coups sur le marché des transferts avec les recrutements de Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Et si l’OM n’a pas encore fini de recruter, le club n’a pas fini de libéré des joueurs de son effectif non plus. Mais ça se présente mal pour Marseille avec Chancel Mbemba qui a refusé les avances d’une grande écurie de Ligue 1.

L’OM veut donner un nouveau visage à son équipe

C’est un message fort que l’OM envoie aux autres clubs de Ligue 1, cet été. L’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc était déjà annonciatrice de grandes ambitions pour la saison prochaine. Soutenu par le technicien italien, le club phocéen réalise un mercato impressionnant et affûte ses armes pour le prochain exercice.

Mais dans l’autre sens, l’Olympique de Marseille a aussi libéré plusieurs éléments à l’instar de Pape Gueye (Villareal), Vitinha (Genoa), Illiman Ndiaye (Everton), Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah) et entre autres, Konrad De la Fuente (Lausanne) et Jonathan Clauss (Nice).

Chancel Mbemba a dit non à Rennes

Le ménage n’est cependant pas près de prendre fin dans la cité phocéenne avec plusieurs autres joueurs appelés à faire leurs valises, cet été. Parmi les indésirables de l’OM, se trouvent Ulisses Garcia, Jordan Veretout, Ismaïla Sarr, Geoffrey Kondogbia et Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba. L’international congolais, cador du vestiaire, n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi pour la saison prochaine.

Mais contrairement à Ulisses Garcia qui souhaite partir six mois seulement après son arrivée, Chancel Mbemba ne compte pas visiblement céder à la pression de l’OM. Approché par le Stade Rennais, l’ancien défenseur du FC Porto aurait, en effet, rejeté l’offre du club breton à en croire les informations de L’Equipe. Chancel Mbemba n’aurait pas été « emballé » par le projet de Rennes alors qu’il a été envoyé en réserve par l’Olympique de Marseille.