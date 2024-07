OM, Pablo Longoria pris au piège

Alors que tout allait bien jusque-là, le président de l’OM, Pablo Longoria, fait désormais face à gros casse-tête pour le mercato.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato séduisant, cet été. Le club phocéen n’a pas lésiné sur les moyens pour boucler quelques jolis coups sur le marché des transferts. L’OM n’a d’ailleurs pas fini de recruter et souhaite attirer encore d’autres joueurs avant la clôture de cette fenêtre de transferts estivale. Mais un chantier particulièrement pose un problème à Pablo Longoria et son équipe.

L’OM en quête d’un nouveau gardien de but

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc, l’OM espère entrer dans une nouvelle dimension. Pour permettre au technicien italien de réussir son pari, le club lui a donné les clés de l’équipe. Ce qui a permis à l’ancien coach de Brighton d’identifier, non seulement, ses renforts, mais aussi, ses indésirables.

Ainsi, si Brassier, Koné, Greenwood et Hojbjerg ont rejoint l’OM cet été, d’autres joueurs comme Gueye, Vitinha, Ndiaye, Aubameyang, Clauss et De la Fuente, ont quitté le navire. Mais en plus de ces derniers, plusieurs autres éléments sont aussi appelés à partir à l’instar de Pau Lopez. Problème, l’OM n’est toujours pas parvenu à trouver un remplaçant au gardien espagnol.

Pablo Longoria et l’OM n’avancent pas

Le dossier Pau Lopez est l’un des plus brulants à l’Olympique de Marseille, cet été. Alors que le gardien espagnol avait déjà trouvé un accord avec Côme (Serie A), son transfert a finalement capoté en raison de la lenteur de l’OM à lui trouver un remplaçant. Pourtant, ce ne sont pas les cibles qui ont manqué au club phocéen à ce poste. Mais si l’OM n’est pas allé loin pour Brice Samba et Illan Meslier, Alvaro Velles et Filip Jorgensen, annoncés pourtant proches, ont respectivement snobé Marseille pour le Bétis Séville et Chelsea.

Et les choses ne s’arrangent pas avec la dernière piste Timon Wellenreuther. A en croire L’Equipe, le Feyenoord hésiterait entre le laisser partir ou lui garantir le poste de titulaire. Un autre dossier en passe donc d’échouer et qui agace particulièrement Pablo Longoria. Et si L’Equipe mentionne deux autres cibles dont les noms n’ont pas filtré, l’OM est toujours à la recherche d’un nouveau gardien de but, à trois semaines du début de la saison.