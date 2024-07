Mercato, un gardien de Liga snobe l'OM

Un gardien de Liga a dit non à l’OM lors du mercato estival.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato séduisant cet été. Très actif sur le marché des transferts, le club phocéen a déjà enregistré les venues de Roberto De Zerbi au poste d’entraineur, de Lillian Brassier en défense et d’Ismael Koné au milieu de terrain. Et l’OM continue toujours de faire ses emplettes puisque d’autres recrues sont attendues dans la cité phocéenne dans les prochaines journées. Mais l’une des cibles du club, un gardien de but de la Liga, vient de recaler Marseille.

L’OM va perdre Pau Lopez

Roberto De Zerbi veut jouer les premiers rôles avec l’OM en Ligue 1 la saison prochaine. Cela se remarque notamment à travers le mercato que réalise le club phocéen. Cependant, il devrait avoir assez de mouvements dans la cité phocéenne dans le sens des départs aussi.

Après Vitinha et Illiman Ndiaye, partis respectivement au Genoa et à Everton, l’OM devrait libérer les joueurs présents dans le loft mis en place par Roberto De Zerbi. Pau Lopez est d’ailleurs l’un de ces derniers. Mais à la différence des autres, le gardien espagnol a déjà trouvé un accord avec Côme et devrait rejoindre la Serie A…si l’OM trouve son remplaçant.

L'article continue ci-dessous

Alvaro Velles tourne dos à l’OM

Gardien titulaire de l’OM ces dernières saisons, Pau Lopez ne devrait pas rester dans la cité phocéenne cet été. Pour pallier son départ, l’Olympique de Marseille a sondé des gardiens comme Illan Meslier, Brice Samba ou encore Alvaro Velles. C’est justement pour ce dernier que l’OM est passé à l’attaque avec une offre de 8 millions d’euros + 2,5M€ de bonus transmis à Las Palmas.

Si le club espagnol a accepté l’offre, Marseille n’aurait pas trouvé un accord avec le gardien de 26 ans comme l’indique Canarias7, ce mardi. Alvaro Velles privilégierait plutôt un retour au Bétis Séville comme précisé par La Tribune OM qui révèle dans la foulée que le club phocéen étudie la piste Filip Jorgensen (Villareal, 22 ans). Outre l’international danois, l’OM n’aurait pas encore abandonné la piste Brice Samba, non plus.