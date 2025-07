Mercato : L’OL touche le jackpot pour Lucas Perri, Botafogo écarté

Lyon perd son gardien, mais empoche un joli pactole. Un transfert attendu, une surprise comptable. Botafogo risque de grincer des dents.

Mercredi, l’Olympique Lyonnais et le RWDM Brussels se sont quittés sur un triste 0-0 en match amical. Un absent notable : Lucas Perri. Sur OLTV, cette absence était justifiée par un souci physique mineur. Mais la vérité semblait ailleurs.

Perri en Angleterre, Botafogo évincé du pactole ?

Le lendemain, l'information tombe. D’après RMC Sport, le portier brésilien a dit au revoir à ses partenaires et va prochainement signer à Leeds United, qui l'attend. Le montant du transfert ? Environ 15 M€ selon le média. De son côté, le quotidien L’Équipe va plus loin : l’OL touchera 16 M€. Une affaire en or pour Lyon, quand on sait que les dirigeants espéraient initialement 30 M€.

Au moment de son arrivée, le communiqué officiel de l’OL stipulait : un transfert de 3,250 M€ « auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert ». Traduction : Botafogo devait récupérer la moitié du gâteau. Pourtant, selon L’Équipe, Lyon conservera l’intégralité des 16 M€. La clause ? Contournée ou renégociée ? Silence radio pour l’instant. Mais Botafogo pourrait ne pas apprécier.