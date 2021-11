Mercato : L’Atlético insiste pour Lacazette

L'Atletico Madrid souhaite toujours recruter l'attaquant d'Arsenal Alexandre Lacazette. C’est ce que révèle le site espagnol La Razon.

Le club espagnol a manqué de recruter l’ancien Lyonnais l’été dernier, mais ce dernier devrait devenir disponible pour un transfert gratuit lorsque son contrat expirera à la fin de la saison. Arsenal n'a encore affiché aucune intention de faire signer une prolongation de contrat à Lacazette et ce dernier est ouvert à un transfert en Espagne.

Les Rojiblancos pourraient officialiser leur intérêt envers le Gunner à l’entame de la nouvelle année. S’il rejoint l’Atlético Madrid, Lacazette y retrouvera deux de ses compatriotes, en l’occurrence Thomas Lemar et Antoine Griezmann.

Arteta ne compte plus sur Lacazette

La saison dernière, Lacazette était le deuxième joueur le plus décisif d’Arsenal. Malgré cet excellent rendement, il a rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants aux yeux de Mikel Arteta. En 2021/2022, le coach espagnol ne l’a fait jouer qu’à six reprises dont trois fois seulement comme titulaire. Son temps de jeu cumulé est 267 minutes, et ce n’est que le 16e le plus important de tout l’effectif. Il ne compte par ailleurs qu’un seul but inscrit.

S’il veut relancer sa carrière, l’ex-capitaine des Gones a donc tout intérêt à rebondir ailleurs. Et une pige chez les champions d’Espagne en titre a de quoi le séduire.