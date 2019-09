Mercato, Juventus - Pour Emre Can, le PSG aurait souhaité un prêt avec option d'achat

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport apporte des précisions sur l'offre que le PSG aurait formulée pour recruter Emre Can.

La semaine passée, la a publié sa liste de joueurs inscrits pour la phase de groupes de la . Deux noms importants manquaient à l'appel : Emre Can et Mario Mandzukic. L'international allemand était particulièrement déçu de cette décision qui va l'empêcher de jouer les matches européens de la première partie de la saison 2019-2020. "L’entraîneur n’a pas été sincère avec moi. Si j'avais su auparavant, je n'aurais plus joué à la Juve. Je vais maintenant tirer mes conclusions et en parler à mon entourage et à mon agent".

Furia #EmreCan dal ritiro della Germania: “Il mister non è stato sincero con me. Se l’avessi saputo prima, non avrei più giocato nella Juve. Ora trarrò le mie conclusioni e parlerò con la società e il mio agente”. @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 4, 2019

Le polyvalent milieu a ensuite calmé le jeu sur les réseaux sociaux. "Je serai toujours reconnaissant envers la Juventus pour m'avoir soutenu et supporté, en particulier dans les moments où j'ai eu des soucis de santé. Par respect pour la Juventus et mes coéquipiers, dont le succès a toujours été ma priorité, je ne dirai rien de plus et continuerai à travailler dur".

Le Bayern et Barcelone auraient également été intéressés

Malgré cela, il y a de fortes chances qu'Emre Can regrette de ne pas avoir accepté les conditions offertes par le . Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport en dit un peu plus sur la nature de l'offre qui aurait été formulée par le club francilien. Selon les informations du journal transalpin, Paris aurait proposé un prêt avec option d'achat, une formule identique à celle utiliser pour rapatrier la star de l' Mauro Icardi.

Par ailleurs, la Gazzetta dello Sport précise que le PSG avait de la concurrence sur cette opportunité de marché puisque le ou encore le auraient également songé à s'attacher les services de l'international allemand.