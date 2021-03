Mercato - Juve : Cristiano Ronaldo voudrait bel et bien revenir au Real Madrid

Selon les informations d’AS et Marca, Cristiano Ronaldo attendrait un signe du Real Madrid pour signifier à la Juve son envie d’y retourner.

Le retour du Roi ? Dans les tuyaux depuis quelques semaines suite à l’élimination précoce de la Juventus en Ligue des Champions face à Porto, le départ de Cristiano Ronaldo a récemment été démenti par le directeur sportif turinois, Fabio Paratici.

25 M€ pour Ronaldo ?

"Nous avons décidé de garder Cristiano Ronaldo. Il est le meilleur joueur du monde et il va rester avec nous", a-t-il déclaré. Son de cloche on ne peut plus différent en Espagne, où AS annonce l’envie des Turinois de s’en séparer. À quel prix ? À priori, un chèque de 25 M€ suffirait pour l’attaquant de 36 ans.

Au passage, AS annonçait également l’envie de CR7 de retourner dans la capitale espagnole, quittée en 2018 après trois Ligues des Champions remportées consécutivement. Une information confirmée par Marca : le quintuple Ballon d’Or n’attendrait qu’un signe du Real pour faire ses bagages…

Bale veut aussi revenir à Madrid

Si la Casa Blanca le courtise, alors Ronaldo dira au revoir à la Juventus dans la foulée selon nos confrères. Malgré son âge avancé, il demeure confiant dans sa capacité à ramener Madrid sur le toit de l’Europe, et ses 23 buts en 24 matchs de Serie A ont tendance à lui donner raison.

Et ce n’est pas tout. En Angleterre, Gareth Bale a confirmé qu’il ne resterait pas à Tottenham cet été. Après l’Euro, le Gallois reviendra à Madrid… pour reformer la BBC avec Karim Benzema et CR7 ? L’histoire serait belle, mais la direction a d’autres priorités. Deux, plus précisément, Erling Haaland de Dortmund et Kylian Mbappé du PSG.