Mercato : Josuha Guilavogui en prêt à Bordeaux

48 heures avant la clôture du mercato, Bordeaux s’apprête à s’offrir un renfort intéressant. Les Marine et Blanc attendent la signature de Josuha Guilavogui. Il s’agit d’un ex-international tricolore (7 sélections) et qui possède un grand vécu au niveau continental. Il arriverait en provenance Wolfsburg sous forme de prêt et avec option d’achat obligatoire.

Bordeaux a devancé le Galatasaray pour Guilavogui

Bordeaux n’était pas le seul club à convoiter l’ancien stéphanois. C’était aussi le cas des Turcs de Galatasaray. Les Aquitains les ont devancés en se montrant très persuasifs. Ils ont fait la cour à leur cible jusqu’à obtenir son aval.

A en croire une information de L’Equipe, Admar Lopes, le directeur sportif du FCGB, s’est rendu en personne en Allemagne afin de convaincre le joueur de rallier le Haillan. Le coach et le président se sont également entretenus avec Guilavogui.

Guilavogui est la deuxième recrue bordelaise en l’espace de 24 heures. Vendredi soir, les Girondins avaient bouclé la venue de l’ancien Lyonnais Marcelo. Un troisième transfuge pourrait vu que le nom du défenseur de Manchester United, Phil Jones, commence à circuler dans la presse.

Pour ce qui est des départs, Bordeaux a laissé filer Otavio. Le Brésilien a été cédé à l’Atlético Mineiro. Avec cette mini-révolution, l’équipe de Vladimir Petkovic espère se remettre sur les bons rails et aller chercher le maintien durant la seconde partie de la saison.