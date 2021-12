Mercato : Jérémie Boga en route pour l’Atalanta

Au bout de trois saisons passées à Sassuolo, Jérémie Boga va connaitre un autre club de la Serie A italienne. Si l’on en croit une information divulguée ce samedi par Sky Sport Italia, le milieu de terrain natif de Marseille est en passe de parapher un deal avec l’Atalanta Bergame.

Boga continue de gravir les échelons

Le club lombard, qui continue de nourrir de grandes ambitions dans l’élite italienne, sous la coupe de Gian Piero Gasperini, a accepté de débourser 22M€ (plus 2M€ bonus) pour s’attacher les services de l’international ivoirien (5 sélections).

Boga sera à Bergame dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale et parapher ensuite son contrat. Les termes personnels de cet engagement restent encore méconnus. D’après Foot Mercato, le joueur n’aurait pas encore donné complètement son aval pour le salaire proposé.

Pour rappel, Boga a quitté très tôt la France pour rejoindre à Chelsea. Toutefois, il n’a pas réussi à s’y imposer et a dû multiplier les prêts pour s’aguerrir au plus haut niveau (Grenade, Rennes et Birmingham City). Son transfert définitif à Sassuolo lui a fait ensuite beaucoup de bien et il n’a cessé de progresser depuis.

Boga (24 ans) n’a jamais perdu confiance en ses capacités, même lorsqu’il était dans le dur. Il y a quelques mois, il déclarait dans un entretien à DAZN qu’avec le temps il atteindrait le niveau d’Eden Hazard, la star qu’il a cotoyée à ses débuts chez les Blues. Aujourd’hui, cela ne doit plus être très difficile comme challenge.

Avec l’Atalanta, Boga va pouvoir regouter aux joutes continentales. La formation de Bergame a été reversée en Ligue Europa, où elle affrontera l’Olympiakos.