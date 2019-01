MERCATO - Jeando Fuchs pas encore à Alavés, Hambourg et Bruges se positionnent

Jeando Fuchs est en discussion avancée avec le Deportivo Alavés, même si rien n'est encore fait. Le jeune milieu sochalien a d'autres prétendants.

Les discussions avec le Deportivo Alavés étaient un secret de polichinelle, comme révélé par L'Est Républicain en début de semaine. Mais Jeando Fuchs n'est pas encore un joueur du club espagnol, actuellement cinquième de Liga. Mardi, l'entourage du joueur a rapidement infirmé l'information sans toutefois démentir son fondement. Depuis plusieurs mois, le contact avec le Deportivo Alavés est établi et le club basque possède bien une longueur d'avance sur le dossier. Il y a quelques semaines, une source sochalienne affirmait même que le joueur avait d'ores et déjà donné son accord de principe au dirigeants espagnols. Une information également démentie par le représentant du joueur de 21 ans.

Et pour cause, deux autres clubs se sont également positionnés pour la venue de l'international camerounais dont le contrat à Sochaux expire au mois de juin prochain. Selon nos informations, Hambourg et le club Bruges espèrent toujours enrôler Jeando Fuchs, dont l'avenir n'est pas encore totalement déterminé. Mardi, sur sa page Instagram, le principal intéressé a d'ailleurs démenti son transfert finalisé vers Alaves avant de faire savoir en privé qu'il souhaitait rester concentré sur l'opération maintien du club doubiste. Même s'il apparaît plus probable que son départ intervienne l'été prochain, la situation n'est pas figée et un transfert dès cet hiver n'est pas à exclure. Le cas échéant, Jeando Fuchs ne devrait pas être prêté à Sochaux pour terminer la saison.