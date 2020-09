Mercato – Jean-Clair Todibo veut quitter le Barça

Le Français, qui n'est pas titulaire au Barça, veut changer d'air.

Arrivé en 2018 au Barça en provenance du Football Club, Jean-Clair Todibo n'a joué que 5 matches avec les Blaugranas en deux saisons. En janvier 2020, il avait même été prêté à afin de retrouver du temps de jeu.

Et selon les informations du journal L'Equipe, le défenseur français, âgé de 20 ans, veut quitter la Catalogne. Il s'est entretenu avec les dirigeants du club et sait qu'il ne sera pas titulaire en défense (la charnière est composée de Lenglet et Piquet).

Selon les révélations de L'Equipe, le Barça serait prêt à baisser le prix du joueur (estimé à 25 millions d'euros) ou à accepter un prêt pour se séparer du joueur. Trois clubs de ( , , Leicester) ainsi que le SL s'intéresseraient à l'international français des moins de 20 ans.