Mercato, grâce à de nombreux départs, le Real Madrid réalise un record... de ventes !

On attendait le Real Madrid sur le terrains des achats au mercato estival, on le retrouve sur celui des ventes...

Avec les récentes cessions de Marcos Llorente et Mateo Kovacic, le a encaissé plus d'argent que lors des mercato d'été de 2010, 2011, 2012, 2015 et 2016. Il se rapproche même du record de 2018 et ses 130 millions d'euros...

"Operacion salida"

Pourtant, on attendait plutôt le club merengue sur le terrain des achats plus ou moins compulsifs, après une saison décevante, puisque vierge de tout trophée majeur. Le Real recule sans doute pour mieux sauter, après avoir réalisé quelques très belles acquisitions, à l'instar du transfert d'Eden Hazard par exemple.

Neymar inquièe le Brsil : "S'il continue comme ça"

Rien qu'avec les ventes de Marcos Llorente (vers l'Atlético de Madrid) et Mateo Kovacic ( ), la maison blanche a déjà engrangé 85 millions d'euros. D'autres départs sont prévus dans le cadre de "l'opération sortie" selon la presse espagnole, dans les prochains jours avec Gareth Bale, Keylor Navas et Dani Ceballos parmi les départs probables, alors que Sergio Reguilon a filé à Séville.

Lors des marchs estivaux 2010, 2011 et 2012 le total n'a pas dépassé les 51 millions. 2011 est même le mercato le moins rentable avec 8 millions d'euros dans les caisses merengue "seulement". Lors des 5 derniers étés, Madrid n’a d'ailleurs récupéré "que" 427 millions grâce aux ventes. En d’autres termes, une moyenne de 85,57 millions d’euros par marché estival...

Gageons que le Real va désormais avoir toute la latitude financière pour rétablir l'équilibre au niveau des achats. Cela commence bien avec 298 millions d'euros dépensés pour les arrivés de Hazard, Mendy, Militao, Jovic et Rodrygo jusqu'ici.