Mercato : Futur entraineur de la Juventus, Thiago Motta veut piocher au PSG

Prochain entraineur de la Juventus, Thiago Motta, souhaite s’approvisionner au PSG lors du mercato estival.

Thiago Motta est la sensation des bancs en Serie A. Après avoir conduit Bologne à une impressionnante 5e place qualificative pour l’Europe, le technicien italien serait sur le point de rejoindre un cador du championnat italien. Thiago Motta devrait signer à la Juventus dans les prochains jours en remplacement de Massimiliano Allegri. Avant même son officialisation, l’ex-international italien a déjà identifié ses probables renforts et a jeté son dévolu sur un joueur du PSG.

La Juventus est sans coach

Massimiliano Allegri et la Juventus, c’est bel et bien terminé. Le technicien italien a été débarqué il y a dix jours suite à des comportements jugés contraires aux valeurs de la Vielle Dame.

« La Juventus annonce que Massimiliano Allegri a été relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première masculine. Ce licenciement fait suite à certains comportements pendant et après la finale de la Coppa Italia, que le club a jugé non compatibles avec les valeurs de la Juventus et avec le comportement que doivent garder ceux qui la représentent. Elle met fin à une période de collaboration qui a commencé en 2014, a repris en 2021 et s’est terminée après les 3 dernières saisons en même temps que la finale de la Coupe d’Italie. Le club souhaite à Massimiliano Allegri bonne chance pour ses projets futurs », a écrit la Juve dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Manuel Ugarte dans le viseur de Thiago Motta

Après le départ d’Allegri, c’est Thiago Motta qui devrait prendre le relais sur le banc de la Juventus. Le technicien italien se sent même déjà très concerné en identifiant ses prochains renforts. L’une des cibles du Transalpin mène notamment au PSG. En effet, La Gazzetta dello Sport révèle ce lundi que l’ancien milieu de terrain parisien était intéressé par Manuel Ugarte.

Après un début de saison canon suite à son arrivée l’été dernier, l’Uruguayen a été relégué sur le banc lors de la phase retour. Mais cela n’a pas réduit l’intérêt de Thiago Motta qui souhaite pallier un éventuel départ d’Adrien Rabiot avec le milieu de terrain parisien. Par ailleurs, outre Manuel Ugarte, la Juventus surveillerait aussi les situations de Khephren Thuram (Nice) et Youssouf Fofana (Monaco).