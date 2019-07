Mercato - Franck Ribéry : "Le Bayern doit investir"

L'ailier de 36 ans, qui a annoncé en fin de saison son départ du Bayern, s'est exprimé sur le mercato du club bavarois et son avenir.

Franck Ribery avait annoncé son départ du Bayern Munich après douze saisons passées en Bavière. Le Français s'est exprimé sur le mercato du Bayern et pense qu'il est nécessaire de recruter cet été. "Le Bayern a besoin de qualité, ils doivent investir, se rénover ! Je suis très enthousiaste à propos de ce qu'ils font", a t-il déclaré à Sport Bild.

Le joueur de 36 ans s'est également exprimé sur son potentiel remplaçant au poste d'ailier gauche et soutien la piste Leroy Sané. "Avec seulement Serge Gnabry et Kingsley Coman, cela ne sera peut-être pas suffisant pour cette nouvelle saison. Avec les nombreux problèmes de blessures, le Bayern a besoin de plus d’ailiers. Sane serait un joueur qui ferait avancer le Bayern. Il a d'excellentes qualités, il peut jouer à droite et à gauche. Je suis curieux de voir s’il décidera de rejoindre Munich, comme le veut le club."

Franck Ribery sur son avenir : "J'ai beaucoup de bonnes offres"

Si Leroy Sané décide de rester à , "peut-être qu'ils m'appelleront à nouveau, s'il n'y a pas d'autre solution", a plaisanté Ribery. "Non, sérieusement, mon aventure au Bayern en tant que joueur a pris fin de façon fantastique en mai."

Aujourd'hui, le vainqueur de la Ligue des Champions 2013 souhaite continuer sa carrière et a annoncé qu'il prendrait une décision concernant son avenir "dans les deux prochaines semaines". "J'ai beaucoup de bonnes offres en Europe, mais je dois aussi penser à ma famille, à mes enfants. Quand vous êtes au Bayern depuis si longtemps et que c'est devenu votre deuxième maison, partir n'est pas facile." a conclu l'ex-international français.