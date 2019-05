OFFICIEL - Ribéry va quitter le Bayern Munich au terme de la saison

Franck Ribéry ne prolongera pas au Bayern Munich et va quitter le club munichois après 12 ans passés en Allemagne.

C'est la fin d'une histoire longue de 12 ans entre Franck Ribéry et le . Le joueur va en effet quitter le club au terme de la saison comme l'a officialisé un communiqué du club ce dimanche.

"Franck Ribéry ne prolongera pas son contrat, qui court jusqu'au 30 juin, et quittera le Bayern", indique le communiqué.

Danke, Franck! #MiaSanMia



"Es ist Wahnsinn, dass ich 12 Jahre hier war." Die #Ribéry-Ära endet im Sommer. https://t.co/YbLWHwmYhz — FC Bayern München (@FCBayern) 5 mai 2019

"Quand je suis arrivé en Bavière, un rêve est devenu réalité. Les adieux ne seront pas faciles, mais nous ne devons jamais oublier ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons tant gagné ensemble - plus de 20 titres", a dit Ribéry, âgé de 36 ans, avant de parler de son futur : "Je n'ai pas encore de plan pour la saison prochaine. Je ne sais pas ce que je peux faire ni où aller pour jouer au football. Bien sûr, je veux continuer à jouer mais je ne suis pas encore sûr à 100%."

Karl-Heinz Rummenigge, PDG du Bayern, a déclaré: "Franck et Arjen sont de grands joueurs. Le Bayern doit beaucoup les remercier tous les deux et leur fera un adieu formidable et émouvant. Ils ont contribué à façonner la décennie la plus réussie du FC Bayern avec un football fantastique."

Robben avait déjà annoncé fin 2018 qu'il allait quitter le Bayern et est indécis au sujet de son futur. Ribéry a notamment remporté huit titres de avec le club allemand, plus la en 2013 depuis sa venue en provenance de Marseille en 2007.