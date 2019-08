Mercato - Franck Ribéry est arrivé en Italie pour s'engager avec la Fiorentina

En fin de contrat avec le Bayern Munich, l'ailier français de 36 ans a atterri à Florence pour passer sa visite médicale puis s'engager avec la Viola.

Franck Ribéry a atterri ce mercredi matin à l'aéroport de Florence, en . Accueilli par une centaine de supporters, l'ailier français de 36 ans doit passer sa visite médicale dans la journée avec la , avant de signer son contrat.

"Luca Toni m'a dit que c'était un grand club"

"Je suis content. J’ai parlé avec la Fiorentina et Toni. Il m’a dit que c’était un grand club et une ville superbe. Je suis content car elle me plaît, comme la langue", a livré Ribéry comme première déclaration suite à son arrivée en Toscane.

L'ancien international français (81 sélections) était libre de tout contrat depuis le mois de juin et la fin de son aventure au , qui n'avait pas prolongé son bail après 12 saisons de suite en Bavière.

Franck Ribéry est arrivé à Florence ! Les tifosi en liesse chantent : "Oh fenomeno ! Oh fenomeno !" #Mercato pic.twitter.com/k8gwxnHPAE — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 21, 2019

Approché par l' , le Eindohven et l' , l'ancien international français va finalement découvrir un nouveau pays à 36 ans après la , la et l' .

Rachetée il y a quelques semaines par le dirigeant italo-américain Rocco Commisso, la Viola s'est montrée active depuis le début du mercato avec notamment les venues de Kevin-Prince Boateng ( ) et d'Erick Pulgar ( ).