MERCATO – Folarin Balogun de retour à Arsenal ? Une ancienne gloire du foot anglais lui déconseille

Prêté par Arsenal à Reims, Balogun doit-il retourner chez les Gunners à l'issue de la saison. Pour John Barnes, c'est non et il explique pourquoi.

Folarin Balogun est en train de réaliser la meilleure saison de sa jeune carrière. A 21 ans, l'attaquant anglais d'origine nigériane est le grand artisan du maintien du Stade de Reims en Ligue 1 avec pas moins de 19 buts (en 34 matches).

Balogun s'est offert un record en Ligue 1

Ces 19 réalisations lui ont permis de devenir le meilleur buteur anglais de l'histoire de la Ligue 1 sur une saison devant Glenn Hoddle, auteur de 18 buts avec l'AS Monaco lors du championnat de France 1988-1989.

Avec de telles performances, Folarin Balogun suscite les convoitises. L'Olympique de Marseille, l'AC Milan et le RB Leipzig courtisent le joueur qui appartient à Arsenal.

Mais à l'issue de son prêt en Ligue 1, Folarin Balogun devra-t-il revenir chez les Gunners ou s'en allé vers de nouveaux horizons ?

Pour John Barnes, ancienne gloire de Liverpool (108 buts en 407 matches de 1987 à 1997), Folarin Balogun aurait tort de revenir à Arsenal.

Barnes déconseille à Balogun de revenir à Arsenal

« Balogun se débrouille très bien avec Reims parce que la façon dont le club joue lui convient très bien. Mais ce n'est pas parce qu'il se débrouille bien à Reims qu'il va soudainement revenir en Angleterre et jouer de la même manière », a-t-il confié à nos confrères de Betting Expert.

« Tammy Abraham s'en sort bien à la Roma, tout comme Smalling, parce qu'ils pratiquent un football qui leur convient, et c'est ce qui compte. Si Balogun revient à Arsenal, il ne jouera pas pour autant à la place de Jesus ou de Nketiah. Selon moi, Balogun doit rester à Reims ou trouver un club qui lui conviendra. Je ne pense pas nécessairement qu'il retournera à Arsenal », a ajouté Barnes.

Un avis partagé par Mikaël Silvestre, ancien joueur d'Arsenal. Lui aussi s'est exprimé au sujet de l'avenir de Balogun dans les colonnes de Betting Expert.

« Balogun a prouvé cette année qu'il était prêt pour le haut niveau, c'est-à-dire, la Ligue des champions. Il a su saisir sa chance à Reims et sa confiance s'est accrue. Pour son avenir, il doit trouver un club qui lui fasse confiance et l'aligne comme titulaire. La Serie A et la Premier League sont deux championnats qui pourraient lui convenir », a confié le vice-champion du monde 2006 avec les Bleus.