Mercato FC Metz : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs au FC Metz.

: les enjeux du mercato d'été 2019

Le FC Metz a assuré sa remontée immédiate dans l'élite dès la 35ème journée de et un déplacement victorieux chez le (2-1), le 26 avril dernier. Les dirigeants messins ont donc pu très tôt se tourner vers la saison 2019-2020 et plancher sur l'effectif qui devra permettre aux Lorrains de se maintenir en , eux qui n'ont connu que trois saisons consécutives au maximum en première division au cours des 20 dernières années.

Le dossier de l'entraîneur a été vite réglé : Frédéric Antonetti, demeuré au chevet de sa femme souffrante depuis décembre 2018, continuera bien l'aventure sur le banc des Grenats. Mais toujours à distance et désormais en qualité de manager général. Vincent Hognon, son adjoint qui assurait l'intérim depuis sa mise en retrait, a été promu au rang d'entraîneur principal de l'équipe première.

La priorité du club à la croix de Lorraine cet été est de se renforcer au poste de latéral droit, amoindri par les départs conjugués d'Iván Balliu et Jonathan Rivierez, tous deux en fin de contrat. Une priorité en partie réglée dès le premier jour du mercato avec la signature pour cinq saisons du Lensois Fabien Centonze (23 ans), récemment élu dans l'équipe type de la saison de à ce poste.

🔃 C'est officiel, @centonze_fabien est Grenat ! Le latéral droit âgé de 23 ans arrive du @RCLens et il s'est engagé pour 5 saisons ! Plus d'informations ▶️ https://t.co/JKm0M1GvK4 pic.twitter.com/BBF16uLE9q — FC Metz ☨ (@FCMetz) 11 juin 2019

Au milieu, le président Bernard Serin a bien l'intention de lever les options d'achat dont il dispose pour Victorien Angban ( ) et Habib Maïga (Saint-Étienne).

Devant, les Grenats chercheront à se renforcer avec des joueurs estampillés , surtout si leur buteur Habib Diallo, deuxième meilleur réalisateur de Ligue 2 la saison passée et à qui il ne reste qu'un an de contrat, venait à quitter les bords de la Moselle. L'international sénégalais suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 ainsi qu'à l'étranger et sa valeur marchande (évaluée à 4 millions d'euros) représente une entrée d'argent non négligeable pour un promu, dont le budget 2019-2020 devrait avoisiner les 35 millions d'euros.

FC Metz : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Iván Balliu Latéral droit Fin de contrat Jonathan Rivierez Latéral droit Fin de contrat Jamiro Monteiro Milieu défensif Philadelphia Union (USA, , prêt) Jonathan Cafu Milieu défensif Legia Varsovie (POL), transfert définitif Oumar Gonzalez Défenseur central FC Chambly (Ligue 2), transfert Alexis Larriere Milieu Fin de contrat Habib Maïga Milieu défensif (Ligue 1), retour de prêt, levée de l'option d'achat en cours de négociation Paul Delecroix Gardien Fin de contrat (négociation de prolongation en cours) Emmanuel Rivière Attaquant Fin de contrat Opa Nguette Attaquant Fin de contrat (négociation de prolongation en cours) Dylan Lempereur Latéral gauche Fin de contrat

FC Metz : les arrivées du mercato estival 2019