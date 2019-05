Entretien - Victorien Angban : "J'ai envie de connaître la Ligue 1 avec Metz"

Prêté avec option d'achat par Chelsea, le milieu de terrain ivoirien de 22 ans s'exprime sur son avenir dans une interview accordée à Goal.

Apparu à 23 reprises cette saison en dont 18 titularisation, Victorien Angban a su se faire une place du côté de Metz, qui a validé son accession en avec son titre de champion. Le milieu de terrain ivoirien, prêté avec option d'achat par , révèle à Goal son envie d'évoluer la saison prochaine au sein du club lorrain. Si rien n'est encore acté, les deux clubs discutent en ce moment même pour son transfert.

Goal : Comment se sont déroulés les festivités du titre vendredi soir ?

Victorien Angban : On a conclu de manière idéale la saison avec une victoire contre notre dauphin, Brest. Le public était content, nous aussi, c’était parfait comme fin. C’était le fruit de notre travail, on l’a mérité je pense.

Comment jugez-vous votre saison d’un point de vue personnel ?

Ça s’est bien passé même si c’était un peu difficile au début. Avec le groupe qu’on a, tout a été mis en place pour me faciliter la tâche. J’ai joué en , en et la française possède vraiment un bon niveau. C’est à la fois physique et tactique, ça m’a bien plu.

Quel est votre souhait pour la saison prochaine ? Revenir à Chelsea ? Rester à Metz ?

Actuellement, j’attends toujours de savoir si Metz va lever l’option. Les dirigeants sont toujours en discussion avec Chelsea, afin d’essayer de s’entendre pour voir si je peux rester.

Avez-vous envie de poursuivre l'aventure à Metz ?

Personnellement, je me sens bien ici. J’espère que tout va bien se passer. Si les deux parties s’entendent, je voudrais rester. J’ai envie de connaître la avec Metz.

"Les dirigeants de Metz me veulent absolument."

Du côté de Chelsea, a-t-on pris régulièrement de vos nouvelles ?

Chelsea m’a suivi régulièrement, ils m’ont appelé souvent. Mais comme les dirigeants de Metz me veulent absolument, je pense qu’ils vont essayer de trouver une solution.

Par rapport à la CAN, êtes-vous confiant à propos de votre présence dans la liste des 23 de la ?

J’ai essayé de faire ma saison en club et c’est désormais au coach (Ibrahima Kamara) de faire son choix. Je pense que je me suis battu pour donner le meilleur de moi-même mais la concurrence est là, il y a de très bons joueurs à mon poste.

Comment jugez-vous le potentiel des Éléphants pour cette compétition ?

On a un bon groupe c’est sûr mais il faudra avoir une équipe équilibrée pour cette CAN. Les joueurs sont prêts et on a tous hâte.