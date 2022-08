Mercato - FC Barcelone : de pauvre à compétitif

Après avoir activé trois leviers financiers, le FC Barcelone est en tête de la liste des clubs européens qui dépensent le plus pendant le mercato.

Comment transformer la pauvreté en illusion. Voilà ce qu'a été l'été du FC Barcelone. S'il y a encore un quart d'heure, il était plongé dans une crise financière et sportive, les fameux leviers économiques activés par le club catalan le placent en tête de liste des institutions qui dépensent le plus d'argent dans le mercato actuel, ce qui permet aux Culés de rêver de renverser la situation footballistique d'une équipe qui a clôturé la saison dernière sans le moindre trophée et qui, presque comme par magie, aspire à tous les remporter en 2022-23.

De pauvre à pro-actifs

La vente de 49,9 % de BLM (Barcelona Licensing & Merchandasing), la vente de 25 % des droits de télévision et la vente d'un pourcentage de Barça Studios à la plateforme socios.com ont donné au FC Barcelone des liquidités suffisantes pour entamer le processus de renouvellement dont l'équipe première avait besoin. Au risque d'hypothéquer son avenir, et bien qu'elle n'ait pas encore pu inscrire Lewnadowski, Koundé, Rapinha ou ses nouvelles recrues, le fait est qu'aucune autre équipe au monde n'a dépensé autant d'argent pour les recrutements que Barcelone.

Ainsi, le revenu global des trois leviers est d'environ 700 millions d'euros. Un chiffre impressionnant qui leur permet d'avoir la puissance financière nécessaire pour entreprendre les derniers investissements sur ce marché, où d'autres signatures sont attendues. Cependant, tout cet argent n'est pas comptabilisé comme un revenu direct, comme l'expliquait GOAL en juin dernier.

(C)Getty Images

Le club le plus dépensier d'Europe

Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il faille faire, et en faisant un pari très fort qui peut très bien, ou très mal se passer, le FC Barcelone est en tête de la liste des clubs qui dépensent le plus d'argent cet été. Avec 153 millions d'euros dépensés jusqu'à présent (ils n'ont vendu que pour 23 millions), le Barça devance tout le monde dans cette catégorie et est suivi (de peu) par le Bayern Munich (137 millions), Arsenal (132), Chelsea (122) et Manchester City (109).

Il est intéressant de noter que le Barça a dépensé ces 153 millions pour seulement trois joueurs : Raphinha, pour lequel il a payé 58 millions à Leeds, Jules Koundé, pour lequel il a payé 50 millions à Séville, et Robert Lewandowsi, qui a été signé en provenance du Bayern pour 45 millions. Les deux autres grandes figures sont arrivées gratuitement après avoir terminé leur contrat avec leur ancien club : Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea).

Getty/GOAL

Sur les cinq équipes mentionnées ci-dessus, seul Manchester City a un bilan positif après avoir vendu pour 159 millions cet été, étant le seul du top 10 à vendre pour plus d'argent que ce qu'il a investi. La liste des 10 plus gros dépensiers est composée de presque tous les clubs de Premier League et est complétée par Leeds United (108), Tottenham (101), Nottingham Forest (94), PSG (91) et West Ham (90).

Il n'y a qu'un seul autre club espagnol dans le top 20 de Transfermarkt, le Real Madrid n'apparaissant qu'à la 15e place de cette liste, les Merengue ayant dépensé 80 millions d'euros cet été pour le seul Aurélien Tchouameni de l'AS Monaco. Antonio Rudiger, il faut le rappeler, est arrivé gratuitement au Bernabéu après avoir terminé son contrat à Chelsea.

En date du 3 août 2022, voici la liste des clubs qui dépensent le plus dans le mercato actuel*

FC Barcelone, 153 millions Bayern Múnich, 137 millions Arsenal, 132 millions Chelsea, 122 millions Manchester City, 108 millions Leeds, 108 millions Tottenham, 101 millions Nottingham Forest, 94 millions Paris Saint-Germain, 91 millions West Ham United, 90 millions Juventus, 89 millions Borussia Dortmund, 86 millions Liverpool, 85 millions Ajax, 85 millions Real Madrid, 80 millions Manchester United, 72 millions Newcastle, 66 millions Atalanta, 63 millions Olympique de Marseille, 62 millions Naples, 59 millions