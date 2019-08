Mercato - FC Barcelone, Coutinho bientôt prêté au Bayern Munich

L'international brésilien est en passe de rejoindre le champion d'Allemagne dans le cadre d'un prêt.

Annoncé comme possible monnaie d'échange dans le cadre du transfert de Neymar au , Philippe Coutinho ne rejoindra pas, selon toute vraisemblance, la capitale française dans les prochains jours. En effet, non pas que l'international brésilien ait refusé de rejoindre le champion de en titre, lui qui voyait plutôt d'un bon oeil un éventuel transfert au , mais il s'est mis d'accord avec un autre club.

Comme l'avait annoncé Goal il y a quelques jours, le était en pole position pour s'offrir Philippe Coutinho. Selon les informations de Goal et Spox, le FC Barcelone a confirmé un accord pour le prêt du Brésilien chez le champion d' , qui débute la défense de son titre ce vendredi soir contre le Herta Berlin. Le journaliste brésilien, Jorge Nicola, avait annoncé un peu plus tôt que le Bayern Munich s'était mis d'accord avec le joueur et a trouvé un accord financier avec lui ainsi qu'avec le club pour un prêt.

Le transfert de Neymar tombe à l'eau ?

L'article continue ci-dessous

Une information confirmée dans la foulée par la RAC-1 et son journaliste Gerard Romero. La chaîne catalane affirmait que Philippe Coutinho a donné son accord pour rejoindre le Bayern Munich et est attendu en Allemagne dès dimanche. D'ailleurs, l'international brésilien ne va pas disputer la rencontre face à l'Athletic Blibao ce vendredi soir en ouverture de la afin de ne pas risquer une éventuelle blessure pouvant annuler le transfert.

Philippe Coutinho a été écarté de la liste des 19 joueurs retenus par Ernesto Valverde. Si le prêt de l'international brésilien est confirmé, cela voudra, entre autre, dire que la venue de Neymar au FC Barcelone se complique. En effet, le champion d' ne recevra pas de liquidités pour l'ancien meneur de jeu de puisqu'il ne le vend pas, mais en plus de cela, aura une monnaie d'échange intéressante en moins pour faire baisser le prix de l'attaquant du PSG.

Autant dire que le prêt de Philippe Coutinho pourrait définitivement sceller le dossier Neymar et ouvrir la porte au qui aura le champ libre pour faire venir l'international brésilien, retenu par Tite pour les deux prochains matches de la sélection auriverde. Si le Barça se complique la tâche pour Neymar, le club catalan va au moins réussi à se débarrasser du salaire de Coutinho, au moins pour un an, ce qui était une priorité depuis le début de l'été.