Mercato, Erling Haaland réagit à l’intérêt du Real Madrid

Homme du match contre le FC Séville, Haaland n’a pas caché sa fierté de voir son nom associé à celui du Real Madrid.

Il y a un peu plus d’un an, l’Europe du football découvrait un gamin de 18 ans insolent de réussite en Ligue des Champions. Avec le RB Salzbourg, Erling Haaland a empilé les buts comme des perles, au point de devenir l’un des espoirs européens les plus convoités.

Machine à buts avec le club autrichien, l’attaquant norvégien aurait-il vraiment le même rendement dans un club plus huppé ? Un an après, on peut dire que le cyborg a mis tout le monde d’accord. Ayant pris la direction du Borussia Dortmund durant l’hiver 2020, Haaland a prouvé avec le club allemand qu’il fallait bien compter avec lui pour la prochaine décennie.

Auteur d’un doublé contre le FC Séville, mercredi soir, l’international norvégien a mérité son titre d’homme du match et a parfaitement répondu à Kylian Mbappé dans ce nouveau duel de Golden Boy. Avec 18 buts inscrits en 13 matches européens, Haaland s’est encore offert un record de précocité et n’en finit plus d’affoler les cadors européens en mal de buteurs et à la recherche de la nouvelle pépite.

"J'ai vu le match de Mbappé hier (mardi), il a marqué trois jolis buts et ça a été une source de motivation, un coup de boost pour moi, merci à lui ! C'était une bonne soirée."

Après seulement un an au Borussia Dortmund, le costume du club allemand semble déjà trop petit pour sa carrure et son talent. Si Mbappé est une cible de longue date du Real Madrid, l’attaquant du BvB est devenu l’une des nouvelles lubies du club madrilène. Entre Mbappé ou Haaland, de quel côté balance le coeur des dirigeants du Real ? Mystère…

Mais à l’heure où Mbappé pourrait bien prolonger son contrat avec le PSG, Haaland fait office de choix n°1. A 20 ans, est-il prêt à sauter une nouvelle grande étape dans sa carrière ? Haaland a préféré rester évasif même s’il s’estime flatté d’être associé à un club comme le Real Madrid.

"C'est toujours agréable quand quelqu'un vous veut", a-t-il simplement déclaré en zone mixte.

Chelsea, Real Madrid, Manchester United… La lutte s’annonce âpre et l’été chaud à Dortmund.