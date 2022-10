Mercato : "Erling Haaland avait dit qu'il allait signer à Leeds !"

Un joueur de Premier League a fait part en plaisantant de sa déception de voir Erling Haaland ne pas honorer une promesse concernant son avenir.

Erling Haaland a boulversé l'équilibre des forces cet été en rejoignant Manchester City. Comme l'a formidablement bien résumé Jürgen Klopp, "le meilleur attaquant disponible sur le marché" a rejoint le champion d'Angleterre en titre. Autant dire que les autres équipes de Premier League qui tremblaient déjà à l'idée d'affronter Manchester City redoublent d'inquiétude désormais.

"Haaland a menti"

Qui plus est, Erling Haaland a connu des débuts de folie sous ses nouvelles couleurs en plantant but sur but. Pourtant, le Norvégien, né en Angleterre du côté de Leeds lorsque son père jouait pour le club britannique, avait une autre idée en tête dans le passé. Il avait déjà dit à Milner, lors d'un match de Ligue des champions entre Liverpool et le Red Bull Salzbourg, qu'il avait l'intention de revenir un jour dans sa ville natale et de rejoindre les rangs d'Elland Road.

James Milner, passé par Leeds United entre 2002 et 2004, a raconté cette conversation à Viaplay après avoir aidé à museler Erling Haaland lors de la victoire 1-0 de Liverpool sur Manchester City à Anfield : "Je peux confirmer qu'il a dit qu'il allait signer à Leeds il y a quelques années lorsque nous avons joué contre lui. Il a menti évidemment, donc c'est décevant".

Haaland fan de la première heure de Leeds

James Milner a ensuite été interrogé pour savoir si Erling Haaland avait mentionné Leeds lors de leur dernière rencontre, et le vétéran des Reds a répondu : "Nous avons eu une petite discussion, oui". Erling Haaland a grandi en soutenant Leeds, car son père jouait pour eux à l'époque. Alf Inge Haaland a passé trois ans chez les Whites avant de rejoindre Manchester City en 2000.

Le Norvégien a passé les premières années de sa vie en Angleterre d'abord du côté de Leeds puis de Manchester avant de rentrer dans son pays d'origine une fois la carrière de son père brutalement terminée. Depuis, l'attaquant est devenu un véritable phénomène du football mondial en impressionnant dans chaque club où il est passé, de ses débuts à Molde en passant par Salzbourg, Dortmund et maintenant Manchester City.

Erling Haaland a été une véritable attraction dans le football anglais, marquant 20 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues depuis ses débuts à Manchester City, mais il n'a pas réussi à marquer lors de sa dernière sortie face à Liverpool et cherchera à se remettre dans le bain lorsque les Cityzens recevront Brighton samedi.