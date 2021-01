Mercato, Eric Garcia a trouvé un accord le Barça

Les Blaugrana ont enfin des fonds disponibles pour conclure un accord, mais l'équipe de Pep Guardiola serait réticente à accepter une offre basse.

Le défenseur de , Eric Garcia, a conclu un accord concernant les conditions personnelles avec Barcelone, Goal peut le confirmer, mais il reste encore un bon chemin à parcourir avant qu'un retour au Camp Nou puisse se concrétiser.

Il est entendu que le prêt de Carles Alena à a libéré suffisamment de fonds pour que les Catalans concluent un accord avec Garcia, l’achat d’un défenseur central plus qu’un attaquant étant considéré comme une priorité absolue alors que le Barça cherche à combler l'écart avec le leader de la qu’est l’Atletico Madrid.

Avant qu'une proposition officielle ne soit faite à Manchester City, le président par intérim Carles Tusquets demandera aux quatre candidats à la présidentielle leur avis avant le vote du 24 janvier et, si tous donnent le feu vert, le club agira.

L'élection elle-même pourrait être reportée en raison de complications du coronavirus, ce qui signifie que le nouveau président - probablement Joan Laporta - pourrait bien être élu après la fermeture du mercato de janvier, ce qui pousse les Blaugrana à agir en ayant l’accord de tous.

Il est également entendu que le Barça n'offrira que 5 millions d'euros pour Garcia, dont le contrat avec City expire cet été. Cependant, le club de Pep Guardiola espérait recevoir une rémunération plus élevée pour un joueur qui est au club depuis 2017.

Pourtant, City hésite à perdre le joueur de 20 ans gratuitement dans six mois et est plus détendu quant à sa situation sur le poste de central. Ruben Dias s'est parfaitement intégré aux plans de Guardiola aux côtés d'un John Stones rajeuni, qui semble être revenu à sa meilleure forme. En outre, Aymeric Laporte reste une option pour suppléer le Portugais et l’Anglais avant également Nathan Aké comme quatrième option.

Il se peut que City insiste pour que des bonus soient inclus dans tout accord pour Garcia, car ils cherchent à tirer le meilleur parti de l'intérêt de Barcelone, ce dernier étant d'avis que, malgré les complications, un accord pourrait être conclu dans la fenêtre hivernale.

Une source au sein de l'équipe catalane a expliqué à Goal que "ça va être très dur" concernant les négociations avec City car ils craignent que l'équipe de "demande une somme d'argent que nous ne pouvons pas nous permettre de payer".

Quoi qu'il en soit, si Laporta, Victor Font, Toni Freixa et Emili Rousaud donnent tous leur bénédiction, le Barça poursuivra son offre.