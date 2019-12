Mercato, Dortmund ne lâche pas Hakimi

Le Borussia Dortmund n'a aucunement l'intention de rendre Achraf Hakimi au Real Madrid.

Très performant au en prêt depuis le , notamment en C1, Achraf Hakimi devrait retourner à la maison mère l'été prochain, mais les dirigeant du BvB s'y opposeraient.

Barcelone-Alavés (4-1) - Le Barça se relance sans forcer

L'article continue ci-dessous

Avec six buts et cinq passes décisives en 25 rencontre cette saison avec le BvB, Hakimi a totalement convaincu les Borussen. Et ces derniers vont tout faire pour le garder.

"Nous avons exprimé notre intérêt à plusieurs reprises pour prolonger l'accord d'Achraf après l'été prochain", a déclaré Michael Zorc, directeur sportif du BvB dans des propos relayés par Marca.

"Mais ce n'est pas le moment de prendre une décision à ce sujet maintenant. En fin de compte, cela dépend du Real Madrid, mais aucune décision n'a encore été prise. Nous parlerons dans les semaines ou les mois à venir.", a ajouté le dirigeant..