Mercato - Dortmund annonce le départ de Mario Götze en fin de saison

Mario Götze, 28 ans le 3 juin, ne portera plus les couleurs du la saison prochaine. Au micro de Sky ce samedi avant Wolfsburg-Dortmund, Michael Zorc, directeur sportif du BVB, a annoncé le départ du milieu offensif à la fin de la saison.

"Nous terminerons notre collaboration avec Mario cet été. C'est une décision prise d'un commun accord après une bonne discussion. Mario est un gars formidable", a déclaré Zorc.

L'international allemand, champion du monde en 2016, n'a été titulaire qu'à cinq reprises en cette saison (3 buts). Son contrat se termine au mois de juin. Il est donc libre de s'engager avec le club de son choix.

The World Cup winner will be just 28 in June; where should he go next?