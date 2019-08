Mercato - Dijon s’intéresse à Parfait Mandanda (Charleroi)

En quête d’un nouveau gardien, le DFCO souhaite recruter le gardien de 29 ans. Boavista est aussi sur le coup.

Après le départ en fin de contrat de Bobby Allain (parti depuis à l’ ) et l’essai non concluant de Vincent Enyeama, est toujours en quête d’un nouveau gardien pour la saison à venir.

Selon nos informations, le club bourguignon a contacté ces dernières heures Parfait Mandanda, le gardien international congolais qui évolue à Charleroi, en .

Le frère de Steve Mandanda a une proposition de contrat de deux ans, mais le DFCO souhaite que le club belge le libère afin de ne pas payer d’indemnité de transfert. Il est en effet lié au Sporting de Charleroi jusqu’en juin 2022.

Par ailleurs, Boavista est également intéressé et a proposé un prêt d’un an au portier de 29 ans, qui revient d’un prêt de six mois au Dinamo Bucarest.