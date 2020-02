Mercato - Daniel Carriço passe de Séville à Wuhan, épicentre du coronavirus

À la surprise générale, Daniel Carriço rejoint le club de la ville de Wuhan, mise en quarantaine et épicentre du coronavirus.

Daniel Carriço (31 ans) avait visiblement très envie de découvrir le championnat chinois, où le mercato hivernal ne fermera ses portes que le 28 février. En effet, le désormais ex-défenseur central du vient tout juste d’être transféré dans le club de la ville de Wuhan, dont vous avez certainement entendu parler au cours des dernières semaines pour cause de coronavirus…

Acuerdo con el Wuhan Zall FC chino para el traspaso de @D_Carrico.



¡Gracias por todo, comandante! #vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 20, 2020

En effet, c’est dans la capitale de l’état du Hubei que s’est déclarée l’épidémie lors des dernières semaines de 2019. Depuis, c’est toute la ville qui a été mise en quarantaine. Les habitants doivent rester confinés chez eux et prévenir les autorités en cas d’apparition de symptômes. Pas vraiment la destination rêvée pour un footballeur, même en fin de carrière.

Et pourtant, Carriço a bien été transféré. À l’heure actuelle, le club chinois n’a pas communiqué sur la durée de son contrat mais, à 31 ans, on peut légitimement supposer que celui-ci dépassera 2021. Pour rappel, quitter Séville n’a pas dû être un choix facile pour le Portugais, qui venait d’y passer six saisons en remportant, au passage, trois fois la .

Pour en revenir au coronavirus, la télévision d’état chinoise a annoncé ce jeudi une baisse des nouvelles contaminations. Mais le nombre total de personnes touchées demeure haut : 74500 en Chine continentale, avec déjà 2118 morts. Dans le reste du monde, dix personnes ont succombé après avoir été infectées.