Mercato, Cassano conseille Lacazette à l'Inter

Antonio Cassano recommande à l'Inter Milan de signer Alexandre Lacazette et Edinson Cavani pour remplacer Mauro Icardi et Lautaro Martinez.

Antonio Cassano veut que l'Inter fasse des offres estivales pour le buteur des Gunners Alexandre Lacazette et l'attaquant du Edinson Cavani, qui est en fin de contrat cet été, alors qu'Antonio Conte cherche à combler les trous sur sa ligne de front.

Martinez est une cible pour et Barcelone, tandis qu'Icardi devrait trouver un point de chute définitif, lui qui est actuellement été prêté au PSG cette saison et qui est convoité par la Juve.

«Lautaro est très bon, mais personnellement je le vendrais, a confié Cassano lors d'un Live Instagram. Vous l’avez acheté pour 20 millions d’euros et le revendez pour plus de 100 millions d’euros. Ou même de 70 à 80 millions d’euros et Arthur. Ensuite, je me positionnerai sur [Edinson] Cavani, qui est fin de contrat et serait parfait pour Conte. Et avec l’argent que tu as, plus celui récupéré sur la vente d’Icardi, tu peux aller chercher Alexandre Lacazette à . C’est ce que je ferai en tous cas »