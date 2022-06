Mercato : Bernardo Silva évoque un possible transefrt au Barça

L'international portugais a refusé d'évoquer son avenir avant la fin des matchs de Ligue des nations avec la Seleçao.

La star de Manchester City, Bernardo Silva, reste silencieux quant aux récentes informations le liant à Barcelone.

"Je suis concentré sur l'équipe nationale"

Le club catalan envisagerait de s'attacher les services du joueur portugais et aurait récemment rencontré son agent Jorge Mendes.

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, serait un admirateur du joueur de 27 ans, mais le milieu de terrain offensif n'a pas voulu se prononcer sur un éventuel transfert.

Interrogé sur les liens avec le FC Barcelone à la suite de la victoire 2-0 du Portugal contre la République tchèque jeudi, Bernardo Silva a déclaré : "Malheureusement, je ne pourrai pas répondre, car je suis au service de l'équipe nationale et super concentré sur le match qui reste.

"Quand la saison sera terminée, nous verrons ce qui se passera".

Un rôle majeur chez les Skyblues

L'ancienne star de Benfica et de Monaco s'est distinguée par ses performances pour City depuis son arrivée en 2017.

Il a joué un rôle clé dans la conservation du titre de Premier League de City lors de la campagne 2021-22.

Bernardo Silva a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 35 apparitions en Premier League, et a inscrit cinq autres buts en Ligue des champions et en FA Cup.