Qui est Beraldo, la nouvelle cible du PSG pour le mercato ?

Le PSG va bientôt enregistrer la venue de Lucas Beraldo dans l’effectif professionnel du club.

Décimé par les blessures, le PSG va recruter à des postes clés cet hiver. Alors que Presnel Kimpembe peine à faire son retour et que Nuno Mendes est toujours absent, le club va renforcer son secteur défensif. Et le PSG a déjà trouvé la bonne pioche. Les Parisiens ont jeté leur dévolu sur un jeune défenseur brésilien du nom de Lucas Beraldo.

Le PSG jette son dévolu sur Beraldo

Luis Enrique devrait avoir plus d’options en défense lors de la deuxième partie de saison. Face aux absences de Kimpembe et Mendes et désireux de faire souffler la charnière Skriniar – Danilo, le technicien espagnol a fait part de son envie d’avoir des renforts en défense. Et, il aura bien gain de cause puisque les dirigeants ont déjà identifié leur prochaine recrue. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le PSG aurait d’ores et déjà formulé une première offre de 20 millions d’euros (+ 5 millions d’euros) pour Lucas Beraldo. Toujours selon le média, le sociétaire de Sao Paulo devrait passer sa visite médicale avec le PSG cette semaine. Pour que le PSG ait pris aussi tôt les devants pour s’attacher les services du jeune défenseur âgé de 20 ans, il doit être très intéressant à voir jouer.

Qui est Lucas Beraldo ?

Révélé avec l’équipe U20 de Sao Paulo en 2020, Lucas Beraldo a été promu en équipe A en 2021, sous la recommandation d’un certain Hernan Crespo, alors entraineur du club brésilien. Cependant, le joueur a dû patienter encore pendant un an avant de faire ses premiers pas avec l’équipe professionnel en 2022. Depuis lors, Lucas Beraldo n’a cessé de monter en puissance avec la formation brésilienne. Très à l’aise des deux pieds, le jeune défenseur de 20 ans est doté d’une bonne lecture de jeu.

La vitesse n’étant pas son meilleur atout, Lucas Beraldo s’appuie sur une intelligence dans le placement et une très bonne lecture des trajectoires dans le jeu. Ce qui lui permet de casser les lignes adverses et de récupérer un grand nombre de ballons. Très fort mentalement, Lucas Beraldo peut se sortir des situations dangereuses grâce à sa technique et avec son jeu à une touche de balle. Discret, calme et polyvalent, le Brésilien ne devrait pas avoir besoin de beaucoup de temps pour s’adapter au style de jeu de Luis Enrique. Il faut noter que Lucas Beraldo a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues (1 but) avec Sao Paulo lors de la saison écoulée.