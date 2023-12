OFFICIEL, Presnel Kimpembe rempile avec le PSG !

Bien qu’il soit blessé et éloigné des terrains, Presnel Kimpembe a la confiance de ses dirigeants parisiens. Son contrat est prolongé.

Le Paris Saint-Germain fait un beau cadeau de fin d’année à son défenseur central français. Après la victoire contre le FC Metz (3-1), mercredi soir, dans le cadre de la 17e journée, le club francilien a apporté la bonne nouvelle à l’attention de ses supporters et suiveurs.

Le retour de Kimpembe repoussé

Depuis le 26 février dernier, Presnel Kimpembe n’a plus jamais fait son retour sur un terrain de football. L’international défenseur central français (28 capes) a été victime d’une rupture du tendon d’Achille. Après son opération, le champion du monde 2018 devrait rejouer avant la fin de l’année 2023. Malheureusement, cela ne s’est pas produit.

Absent du groupe retenu par Luis Enrique pour la réception du FC Metz, mercredi, Presnel Kimpembe a manqué le dernier appel de l’année civile du PSG. Bien qu’il ait participé « à la séance d’entraînement avec l’équipe » cette semaine, le joueur ne rejouera pas de sitôt. Si son retour était annoncé pour cette année, Kimpembe ne devrait pas rejouer aussi vite en 2024 non plus.

Une prolongation annoncée ainsi qu’une mauvaise nouvelle

A travers un communiqué, mercredi soir, le Paris Saint-Germain annonce la prolongation d’une année de plus de son défenseur central. Alors que son bail prenait fin en 2025, Kimpembe est désormais lié au club francilien jusqu’en juin 2026. Dans le même temps, Paris souligne que le joueur devra se faire opérer une nouvelle fois.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2026 », peut-on lire dans la note du club francilien, qui indique que le défenseur central « devrait subir une correction chirurgicale ces prochains jours ».

De son côté, le joueur s’estime heureux d’avoir renouvelé son bail avec le club champion de France. « Je suis très heureux de poursuivre mon histoire avec mon club de cœur. Je remercie le Paris Saint-Germain, son Président et ses supporters pour la confiance renouvelée. J’espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible », a déclaré Presnel Kimpembe au site du club.