Gabriel Moscardo aurait choisi le Paris Saint-Germain plutôt que Chelsea, les Corinthians ayant fixé leur prix pour le milieu

Selon Foot Mercato, les Parisiens ont pris une longueur d'avance sur Chelsea dans la poursuite du milieu de terrain de 18 ans. Le directeur du PSG, Luis Campos, s'apprête à s'envoler pour le Brésil afin de conclure la transaction qui pourrait coûter 21 millions de livres sterling (25 millions d'euros/27 dollars). Chelsea a vu une offre de 20 millions d'euros (17 millions de livres / 22 millions de dollars) rejetée, les Corinthians étant prêts à vendre leur bien le plus précieux au plus offrant.

Moscardo aurait décidé de rejoindre le PSG en janvier et les deux clubs veulent se serrer la main dès que possible. Le joueur estime que les Blues disposent de plusieurs options au milieu de terrain comme Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Conor Gallagher, Romeo Lavia, Lesley Ugochukwu, Carney Chukwuemeka et Andrey Santos, et craint de devoir se battre pour gagner des minutes avec le club londonien.

Chelsea ne peut pas proposer à Moscardo un prêt potentiel puisqu'il a utilisé les sept places disponibles pour les prêts internationaux. Le PSG a donc la possibilité de mettre la main sur le joueur, même s'il a rejoint la course assez tardivement.

Chelsea a du mal à marquer des buts et Mauricio Pochetttino pourrait envisager de recruter un attaquant supplémentaire en janvier. Les Blues seraient intéressés par la signature d'Ivan Toney de Brentford, mais devront faire face à une forte concurrence d'Arsenal pour l'attaquant évalué à 80 millions de livres sterling (99 millions de dollars).