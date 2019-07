Mercato Bayern Munich : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en Allemagne depuis le 1er juillet. Goal dresse la liste des arrivées et des départs au Bayern Munich.

: les enjeux du mercato d'été 2019

Champion d'Allemagne pour la septième fois consécutive et régnant d’une main de fer sur la depuis 2013, le Bayern Munich peine à retrouver son lustre d'antan en Ligue des Champions. Vainqueurs de l'édition 2013, les Bavarois n'ont même pas été en mesure d'assurer leur place en quarts de finale la saison dernière, éliminés dès les huitièmes par les Reds de , une équipe titrée quelques mois plus tard.



Néanmoins, force est de constater que le Bayern Munich ne fait plus figure d'ogre à l'échelle européenne, de même que l'Allianz Arena ne fait plus office de forteresse imprenable. Une anomalie que les dirigeants entendent bien corriger dès la saison prochaine. Sauf que cela ne sera pas une mince affaire, tant le chantier qui les attend semble important. Et pour cause, l'heure est à la fin d'un cycle au sein du Champion d' , qui va devoir parvenir à se réinventer.

Une saison qui s'annonce sous le signe de la reconstruction

Se réinventer, et surtout tourner la page de l'une des plus belles périodes de l'histoire du club. Car du côté du Bayern Munich, ce ne sont pas de simples joueurs qui ont fait leurs valises, mais bel et bien de véritables légendes du club. En effet, le duo infernal que formaient Arjen Robben et Franck Ribéry a d'ores et déjà dit adieu aux supporters de l'Allianz Arena, le premier ayant décidé de prendre sa retraite, tandis que le second, lui, devrait se laisser séduire par un dernier challenge, après tant de titres remportés en Bavière.



En plus de ces deux dynamiteurs, c'est un autre cadre de l'équipe entraînée par Niko Kovac qui s'en est allé en début de mercato. En effet, Mats Hummels, défenseur central ayant été Champion du Monde en 2014 avec l'Allemagne, est retourné du côté du Borussia Dortmund contre un chèque de 35 millions d'euros, deux ans après avoir fait le chemin inverse. Des départs qui devraient laisser un vide terrible si bien sur les terrains que dans les vestiaires. Un vide que ne comblera pas l'expérimenté Rafinha, au club depuis 2011, qui s'en est allé à Flamengo, ni même le Colombien James Rodriguez, de retour au après deux années de prêt en Allemagne. En somme, plus que des joueurs, ce sont donc des cadres qu'il convient de remplacer cet été.

Des Champions du monde, mais pas seulement

Soucieux de préparer au mieux son intersaison, le club fondé en 1900 avait toutefois été particulièrement préventif. D'une part, en enrôlant le très performant latéral gauche de l'Atlético de Madrid Lucas Hernandez (23 ans) contre la somme record de 80 millions d'euros. D'autre part, en faisant de même avec Benjamin Pavard (23 ans) de l'autre côté de la défense, recruté pour sa part à en échange de quelques 35 millions d'euros. Deux dossiers rapidement bouclés, mais surtout deux joueurs sacrés Champions du monde durant l'été 2018 avec l'Equipe de , qui jouissent d'un important potentiel.



Si la défense a donc été renforcée par ces deux arrivées, force est de constater que l'attaque, quant à elle, risque d'être quelque peu orpheline des départs de Franck Ribéry et d'Arjen Robben qui, bien que régulièrement blessés et moins performants qu'à leur apogée, constituaient deux valeurs sûres sur les ailes. Ainsi, Niko Kovac, qui attendrait encore quatre recrues cet été, est à la recherche actives d'ailiers. Parmi les noms évoqués pour débarquer, ceux de Leroy Sané ( ), Nicolas Pépé ( ) mais aussi et surtout d'Ousmane Dembélé (FC Barcelone) reviennent avec insistance. Si pour l'heure, aucune de ces trois pistes ne semblent proches d'aboutir, ces dossiers pourraient encore évoluer dans les prochaines semaines. De son côté, l'homme fort de l'attaque munichoise en la personne de Robert Lewandowski devrait rester, en même prolonger son contrat.

Bayern Munich : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Arjen Robben Ailier droit Retraite Franck Ribéry Ailier gauche Fin de contrat Mats Hummels Défenseur central (30 M€) Rafinha Latéral droit Fin de contrat James Rodriguez Milieu offensif Real Madrid, retour de prêt Marco Friedl Ailier droit (3,5 M€)

Bayern Munich : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Manuel Neuer Gardien Transfert Renato Sanches Milieu de terrain PSG, transfert Jérôme Boateng Défenseur central Transfert Thiago Alcantara Milieu de terrain Transfert

Bayern Munich : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Lucas Hernandez Latéral gauche Atlético de Madrid, transfert (80 M€) Benjamin Pavard Latéral droit Stuttgart, transfert (35 M€) Jann-Fiete Arp Attaquant Hambourg, transfert (3 M€)

Bayern Munich : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019