Bayern Munich - Eintracht Francfort 5-1, Ribéry et le Bayern champions pour la septième fois de suite

Le Bayern s'est adjugé son 7e titre de champion consécutif en laminant Francfort. Pour leur der en Bundesliga, Ribéry et Robben ont marqué.

34e journée du championnat d'

– : 5-1

Buts : Coman (4e), Alaba (53e), Sanches (58e), Ribéry (72e), Robben (78e); Haller (50e)

Les supporters du Bayern pouvaient-ils rêver d'une meilleure fin de championnat que celle vécue ce samedi à l'Allianz Arena lors de la réception de Francfort ? Probablement pas. Non seulement, l'équipe munichoise a fait le travail en signant le succès qui lui manquait pour s'assurer le titre de champion, son septième d'affilée et le vingt-neuvième en tout. Mais, cette belle après-midi a aussi vu Arjen Robben et Frank Ribéry signer des adieux remarqués avec les Bavarois, avec un but marqué chacun.

Il fallait voir leur joie au moment où ils ont trouvé leur chemin des filets pour mesurer l'importance de ce moment. Les larmes d'Uli Hoeness dans les tribunes, et l'ovation de tous les supporters donnaient aussi à cette fin de match un côté à la fois émouvant et historique.

Ribéry a trouvé la faille à la 72e minute, onze minutes seulement après son entrée en jeu. Après s'être joué des défenseurs adverses, il a mis le cuir au-dessus de Kevin Trapp. En voyant le ballon franchir la ligne, le Boulonnais a immédiatement enlevé son maillot et s'est dirigé ensuite vers les supporters, avec un faciès qui en disait long sur ses émotions du moment.

Le doute a duré trois minutes

Robben n'a pas été moins heureux lorsqu'il a converti à la 78e minute une passe de David Alaba, même si le Néerlandais s'est, lui, gardé d'ôter sa tunique. Le Hollandais était aux anges, et il aurait pu l'être encore plus si quelques minutes plus tard il avait inscrit son 100e but en . Qu'à cela ne tienne, sa joie et celle de ses partenaires était totale au coup de sifflet final. Dès la fin du match, tout le groupe a d'ailleurs enlacé le duo des vétérans, faisant même passer les célébrations du titre au second plan.

Le Bayern a tout de même de quoi être fier de ce nouvel accomplissement. Cette année, et pour la première fois de la décennie, l'équipe a dû attendre la dernière levée pour être sacrée. Ce samedi, elle a même craint le pire lorsque l'Eintracht a égalisé à un but partout tandis que le Borussia menait au score dans son match. Mais, au final, la victoire a été assurée et haut la main qui plus est. Avec Ribéry et Robben donc comme les principaux héros du jour, même si Coman (4e), Alaba (53e) et Renato Sanches (58e) ont aussi participé à la démonstration de force.