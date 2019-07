Ribéry rend hommage à Robben : "Mon meilleur coéquipier au Bayern"

Vainqueurs de la en 2013, huit fois champions d’ et cinq Coupes d’Allemagne remportées. Le duo Robbery aura tout gagné en Bavière. Mais le 5 mai dernier, le Bayern officialisait leur départ, une partie de l’histoire du club qui se tourne.

À respectivement 35 et 36 ans, Robben et Ribéry auront passé la majeure partie de leur carrière ensemble en Allemagne. Si le Français "se sent vraiment très bien physiquement" et attise les convoitises en Europe, le Néerlandais a préféré mettre un terme à sa carrière, après 10 saisons passées au club, ce jeudi.

C’est dans le quotidien néerlandais De Telegraaf qu’Arjen Robben a annoncé la nouvelle : "C’est la décision la plus difficile que j’ai eue à prendre dans ma carrière", a-t-il avoué. Une décision qui n’a pas échappé à Franck Ribéry. Sur les réseaux sociaux, le Français a tenu à lui rendre hommage et à saluer "le meilleur coéquipier" qu'il ait cotoyé au Bayern.

THANK YOU • DANKE • MERCI • DANKJEWEL @ArjenRobben!

Best @FCBayern counterpart I could imagine, #Robbery will never be forgotten! What a career my friend, now enjoy your time off the pitch 🙏🏼❤️ #MiaSanMia #10years #RobberyForever #FR7 #AR10 pic.twitter.com/G6vIWGrKeb