Mercato - Bayern : James Rodriguez devrait quitter le club

James Rodriguez, prêté jusqu'à la fin de la saison au Bayern Munich, va certainement quitter la Bundesliga cet été après deux saisons en Bavière.

James Rodriguez ne devrait plus être un joueur du la saison prochaine. Selon Sky, l'international colombien aurait déjà pris sa décision concernant son avenir et aurait informé le club de sa volonté de poursuivre sa carrière ailleurs qu'en Bavière.

Le milieu offensif est prêté chez le désormais septuble champion d' par le depuis l'été 2017, un prêt qui s'achève à l'issue de la saison. Toutefois, le Bayern Munich dispose d'une option d'achat estimée à 42 millions, qui obligerait le joueur à rester. Aucune décision définitive n'aurait pour l'heure été prise en interne pour la lever ou non.

L'option consistant à lever cette option d'achat pour ensuite revendre le joueur à un prix plus élevé à toujours été écartée par la direction bavaroise.

Toujours selon Sky, l'agent du joueur, Jorge Mendes, serait déjà à la recherche d'un nouveau point de chute pour son protégé. Plusieurs clubs seraient intéressés, comme l'Atlético Madrid - qui doit profondément renouveler son effectif après de nombreux départs - ou encore le PSG, qui le suit depuis plusieurs saisons. À moins que le retour de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid ne change la donne pour un joueur qui appartient toujours aux Merengue ?

Passé par Porto puis avant de rejoindre le Real Madrid pour 75 millions d'euros à l'été 2014 après une réussie, James Rodriguez reste donc sur deux saisons mitigées en . En deux saisons, il a disputé 67 matches avec le maillot bavarois, marquant 15 buts et délivrant 20 passes décisives. Il a remporté deux titres de champion d'Allemagne et deux Supercoupes d'Allemagne, et pourrait remporter le coupe ce samedi contre le (20h).

Plusieurs fois blessé, il n'est apparu qu'à 20 reprises cette saison en championnat, et n'a plus été retenu par Niko Kovac depuis fin avril en raison de problèmes à un mollet.