Bayern Munich - Benjamin Pavard en dit plus sur sa future utilisation

Recruté par le Bayern Munich contre 35 millions d'euros lors du mercato hivernal, Benjamin Pavard devrait faire valoir sa polyvalence en Bavière.

"Il y avait beaucoup de clubs en discussion, cela m'a énervé un long moment. Mais quand l'offre du Bayern est venue, je n'ai pas réfléchi une seconde. Je veux contribuer à l'histoire de ce club et y gagner beaucoup de titres (...) Quand je me suis retrouvé dans le tunnel des joueurs à l'Allianz Arena, que j'ai vu les joueurs du Bayern à côté de moi et senti l'ambiance, je me suis dit : 'Je veux jouer un jour ici'. Quel poste je vais jouer ? Je préfère jouer défenseur central", déclarait Benjamin Pavard, en février dernier, au sujet de sa toute récente signature en faveur du contre un chèque de 35 millions d'euros.

Passé du quasi anonymat à la lumière suite à une Coupe du Monde 2018 remportée et marquée par sa demi-volée de toute beauté inscrite en huitièmes de finale face à l' , l'ancien joueur du LOSC est toutefois resté du côté du pour la seconde partie de cette saison de . Alors que cette dernière touche à sa fin, le Français s'est confié au média Onze Mondial, en disant un peu plus sur sa future utilisation à Munich.

"Jouer des matchs de Ligue de Champions va me permettre d’évoluer"

"Je peux jouer à plusieurs postes : défenseur central, arrière droit et arrière gauche. Je pense que je vais alterner entre l’axe et le côté droit. Il y aura beaucoup de matchs à jouer durant la saison. Je vais évoluer avec de très grands joueurs, je ne vais faire que progresser. S’entraîner avec des grands joueurs, jouer des matchs de Ligue de Champions va me permettre d’évoluer", a cette fois confié Benjamin Pavard, recruté pour sa polyvalence.

Une polyvalence qui devrait assurer au jeune défenseur un certain temps de jeu en Bavière la saison prochaine, dans un club où évolueront d'autres de ses partenaires en Equipe de , tels que Lucas Hernandez, Corentin Tolisso ou encore Kingsley Coman.