Bayern Munich : Ousmane Dembélé en plan B en cas d'échec avec Leroy Sané ?

L'ailier de Manchester City est la priorité des Bavarois, mais ces derniers pourraient tenter leur chance pour convaincre le Français.

Orphelin de Franck Ribéry et Arjen Robben, le est à la recherche d'un ou plusieurs ailiers pour venir remplacer l'historique duo Robbery qui a marqué la dernière décennie des Bavarois et ainsi assurer la prochaine décennie des champions d' en titre. Le Bayern Munich qui possède déjà Kingsley Coman, souvent sujet aux blessures, et Serge Gnabry dans son effectif avait fait de Leroy Sané sa priorité pour venir garnir ses ailes.

L'international allemand de a l'avantage de connaître le championnat puisqu'il a été formé à Schalke, d'être allemand mais aussi d'être jeune avec un potentiel énorme. "Nous allons essayer de le recruter. Je ne peux pas promettre qu’on réussira. Nous avions déjà eu l’envie de le faire venir lorsqu’il était encore à Schalke, mais à l’époque nous n’avions pas une place de titulaire à lui offrir", avouait Karl-Heinz Rummenigge en mai dernier.

Dembélé intransférable selon le Barça

"Le joueur doit d’abord décider s’il peut ou non s’imaginer aller au Bayern,. Si c’est le cas, nous négocierons avec Manchester City. Apparemment, Leroy n’a pas encore décidé, Hasan Salihamidzic mène les négociations", avait ensuite ajouté en juin le dirigeant bavarois, après qu'une offre de 80 millions d'euros ait été évoqué par la presse allemande. Le dossier Sané est au point mort et le Bayern Munich a décidé de préparer ses arrières.

Le Bayern Munich ne compte pas attendre éternellement Leroy Sané et aurait dans le viseur un autre ancien pensionnaire de . En effet, selon les informations de Bild, le champion d'Allemagne en titre serait prêt à jaillir pour saisir l'opportunité de recruter Ousmane Dembélé afin d'en faire l'un des successeurs du duo Ribéry-Robben. Une option peu surprenante pour Bild puisqu’une rencontre avec l’entourage du joueur se serait produite en mars dernier.

Toutefois, le Français risque d'être un autre dossier compliqué pour les Bavarois puisque le Barça a manifesté à maintes reprises son envie de laisser du temps à l'ancien du . Si Ousmane Dembélé a récemment été déclaré intransférable par les Catalans, ce qui pourrait jouer en faveur du Bayern Munich est la volonté du Barça de réaliser les coups Griezmann et/ou Neymar, et par conséquent le besoin de vendre pour entrer dans les clous du fair-play financier. Le est prévenu, le Bayern Munich est en embuscade.