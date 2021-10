Mercato - Bayern Munich : Kingsley Coman, un départ cet été ?

Selon les informations d’AS, l’ailier français, sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern, se rapprocherait de la sortie. Faute de prolongation.

Le Bayern Munich ne veut pas revivre l’épisode David Alaba. L’été dernier, le polyvalent défenseur autrichien a quitté le champion d’Allemagne en titre pour rejoindre le Real Madrid, avec qui il a d’ailleurs marqué lors du Clasico face au FC Barcelone (2-1) dimanche. Un départ gratuit. Mais Kingsley Coman (25 ans) peut d’ores et déjà oublier cette option.

Discussions en cours, mais…

Sous contrat jusqu’en 2023, soit à un an de la fin de son bail à partir de l’été prochain, le Français n’a toujours pas prolongé. Les discussions sont en cours depuis plusieurs mois, mais un accord semble loin d’être trouvé. Le sera-t-il un jour ? Selon le quotidien AS, les positions du club et du joueur demeurent trop éloignées à l’heure actuelle, et une décision aurait été prise.

En effet, la formation allemande aurait décidé de vendre Coman dès l’été prochain, pour justement qu’il ne parte pas gratuitement en 2023, comme Alaba l’a fait. Une décision forte de la part des Bavarois qui, dans tous les cas, devront revoir leurs exigences à la baisse à un an de la fin du contrat de l’ailier français.

Où rebondira Coman ?

Reste à savoir où rebondira le joueur formé au PSG. Par le passé, des rumeurs l’envoyant à Manchester City, Paris ou encore l’Atlético de Madrid ont vu le jour, sans jamais vraiment être confirmées. Du côté du Bayern, son remplaçant a d’ores et déjà été identifié.

Il s’agit d’un espoir allemand, Karim Adeyemi (19 ans), qui évolue au RB Salzbourg. Sur ce dossier, les Bavarois ont pris de l’avance par rapport aux autres cadors européens.