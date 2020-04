Mercato - Barça : Umtiti affole les cadors de Premier League !

D’après Sport, le Barça mettra Umtiti sur le marché cet été. Et cela tombe bien : la Premier League lui fait les yeux doux !

Le Barça s’apprête-t-il à perdre l’accent français ? On pourrait le penser au vu des dernières nouvelles mercato. Antoine Griezmann, peu à l’aise en Catalogne depuis son transfert l’été dernier, devrait être placé sur le marché des transferts. Et il ne s'agira pas du seul champion du monde concerné !

Selon les informations de Sport, Samuel Umtiti devrait également faire ses valises. À la différence de Griezmann, l’ancien Lyonnais n’a plus sa place de titulaire au Barça, où Clément Lenglet l’a dépassé dans la hiérarchie. La formation blaugrana l’a bien compris et, au vu des difficultés du joueur à oublier définitivement ses soucis au genou, une décision a été prise.

Umtiti à ce prix, c'est cadeau !

Umtiti partira donc, pour une somme comprise entre 30 et 40 M€. Un chiffre qui s’explique par ses problèmes au genou, d’une part, mais également en raison du coronavirus, lequel risque de faire très mal aux finances des clubs européens et donc de dévaloriser les joueurs.

Pour rebondir, Umtiti aura l’embarras du choix. Notamment en , où plusieurs cadors lui font les yeux doux selon les informations de la presse anglaise. Parmi les prétendants, on retrouve , et : trois équipes qui ont cruellement besoin de renforcer leur défense centrale. Et Umtiti à ce prix, c’est cadeau !