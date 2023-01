Mercato Barça : Memphis Depay absent de l'entraînement

En instance de départ, Memphis Depay a manqué la séance d'entraînement avec le FC Barcelone ce mercredi.

L'avenir de Memphis Depay semble s'écrire loin du FC Barcelone, qu'il avait rejoint lors du mercato estival 2021. Blessé à la cuisse, l'international néerlandais (86 sélections, 43 buts) n'a disputé que quatre matches cette saison, et malgré son retour, Xavi l'a laissé sur le banc pendant 90 minutes lors de quatre des cinq derniers matches du Barça. L'ancien Lyonnais a alors manifesté son désir de quitter le club, et a même manqué l'entraînement collectif de ce mercredi, comme l'annonce la presse espagnole.

Xavi compte encore sur Depay

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l'entraîneur catalan affirme pourtant qu'il compte toujours sur l'attaquant de 28 ans, dont le contrat expire en juin prochain, et devrait bientôt s'entretenir avec lui afin de discuter de son avenir. "Je vais parler avec Memphis Depay aujourd'hui (mercredi) pour voir s'il veut partir ou pas, pour comprendre ce qu'il veut faire. Je compte sur lui pour tout. La situation n’est pas évidente pour lui, ce n’est jamais facile quand on ne joue pas. Je vais lui parler et s’il veut partir nous chercherons la meilleure solution", a-t-il expliqué.

Courtisé par l'Atlético Madrid, l'ancien joueur de Man Utd pourrait faire l'objet d'un échange avec Yannick Ferreira Carrasco, dont le profil intéresse le Barça, comme l 'a confirme Pini Zahavi, l'agent de l'international belge. À ce sujet, le technicien du Barça a préféré botter en touche. "Nous verrons ce qui se passe dans les prochaines heures et dans les prochains jours, mais pour l'instant il est toujours notre joueur", a-t-il ajouté. Il semble néanmoins difficile d'imaginer que Depay souhaite rester à Barcelone si son temps de jeu reste aussi mince dans les semaines à venir.