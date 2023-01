Mercato Barça : Memphis Depay en guise de monnaie d'échange ?

Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid travailleraient actuellement sur un échange entre Memphis Depay et Yannick Ferreira Carrasco.

Le FC Barcelone tente de se sortir d'une impasse. Après une première saison correcte (13 buts en 38 matches) bien que ralentie par des blessures et une forte concurrence en attaque arrivé à l'hiver 2022, l'attaquant néerlandais galère encore en raison d'une blessure à la cuisse, et Xavi ne semble manifestement pas compter sur lui cette saison. Depuis le début de l'exercice 2022-2023, l'ancien Lyonnais n'a disputé que quatre matches (206 minutes) avec les Blaugranas, et cherche une porte de sortie pour cet hiver. Les dirigeants agissent également en ce sens, puisque le contrat de le joueur de 28 ans expirera en juin 2023, signifiant qu'il pourrait s'engager gratuitement avec l'équipe de son choix.

Un échange Depay-Carrasco à l'étude

Récemment, les rumeurs envoient l'ancien joueur de Manchester United vers l'Atlético Madrid, qui a vu Joao Félix partir en prêt du côté de Chelsea et qui lui cherche un remplaçant devant. Mais le transfert de Depay chez les Colchoneros pourrait en fait se faire sous la forme d'un échange avec Yannick Ferreira Carrasco, l'un des hommes forts de Diego Simeone. C'est l'agent du joueur lui-même qui a confirmé qu'un échange entre les deux joueurs était actuellement à l'étude. "Nous sommes en train de parler, a indiqué Zahavi. Le plan est d'échanger Yannick contre Depay. Ce n'est pas encore concret, je ne sais pas si ça peut marcher, mais les négociations sont en cours. Yannick aime cette idée et c'est un bon joueur", a confirmé Pini Zahavi au média belge Het Nieuwsblad.