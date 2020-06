Mercato, Aulas en dit plus sur les cas Aouar et Cherki

Jean-Michel Aulas en a dit plus ce vendredi sur le futur de deux grands jeunes prodiges de l'OL.

Sondé par Telefoot sur les départs estivaux à l'OL en cas de non-qualification pour une compétition européenne, Jean-Michel Aulas expliqué n'avoir reçu aucune offre pour Houssem Aouar.

"Pour le moment, nous n'avons pas eu du tout de proposition ou même de demande de renseignements pour lui. Je sais qu'effectivement beaucoup de clubs peuvent s'y intéresser", a confié l'homme fort de .

"En tous cas, la première option c'est de le garder et nous allons tout faire pour. La deuxième option, ce sera à lui de décider là où il souhaite jouer. Avec les joueurs qui sont partis dans le passé, nous avons toujours privilégié le lieu et le club où les joueurs souhaitaient aller", ajoute Aulas.

Le boss de Lyon a également étét interrogé sur le futur de Rayan Cherki. Lancé cette saison chez les pros par Rudi Garcia. Un joueur qu'il voit rester longtemps à l'OL, malgré d l'intérêt de clubs prestigieux :

"C'est incontestablement un joueur qui va aller tout en haut. C'est pourquoi nous avons fait l'effort pour le signer. Les deux clubs intéressés quand nous avons emporté la décision étaient le et . Il y a la volonté qu'il réussisse avec Lyon. Nous voulons l'accompagner et c'est pour cela aussi que nous faisons en sorte que les choses soient progressives. Nous souhaitons avoir dans les années à venir, non seulement un leader offensif mais un leader issu de l'académie. Il a des temps de passage incomparables avec les autres joueurs", a ajouté le cacique rhodanien.