Mercato - Aubameyang (Arsenal) priorité du Barça pour cet hiver, vraiment ?

Selon l’émission espagnole El Chiringuito, Pierre-Emerick Aubameyang serait la nouvelle priorité du Barça pour renforcer le front offensif.

Qui succédera à Luis Suarez en tant que N°9 du ? La question est posée depuis plusieurs années mais, à l’heure actuelle, il semble encore impossible d’apporter une réponde claire. Beaucoup de prétendants, certes, mais aucun héritier à l’horizon.

Alors, forcément, le Barça étudie plusieurs pistes en prévision d’un éventuel déclin du joueur de 32 ans. Antoine Griezmann n’est pas un N°9, Carles Perez est trop jeune, et l’éventualité d’un recrutement extérieur devient donc de plus en plus forte.

Aubameyang demeure sous contrat jusqu'en 2021

Au cours des dernières années, un nom a très souvent été lié au Barça, celui de Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans), l’attaquant qui marche sur l’eau avec . Et l’émission espagnole El Chiringuito l’a remis sur le devant de la scène en annonçant que le Gabonais était désormais l’une des priorités du Barça en vue du prochain mercato.

Car oui, selon nos confrères, le club catalan aurait dans l’idée de boucler ce transfert dès le mois de janvier ! Mais la tâche sera bien évidemment compliquée : Aubameyang demeure sous contrat jusqu’en 2021, ce qui exclut toute obligation de vente, et il a récemment été nommé capitaine des Gunners suite à la destitution du brassard pour Granit Xhaka. Autant d’éléments qui pourraient pousser le Barça à revoir ses plans.