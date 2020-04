Mercato - Arthur : "Le seule option qui m'intéresse est de continuer au Barça"

Le milieu de terrain brésilien revient sur les rumeurs d'un départ vers la Juventus la saison prochaine.

Ces derniers jours, un départ d'Arthur vers la a été évoqué à de nombreuses reprises, notamment dans le cadre d'un échange avec Pjanic. Le de Mourinho et l'Inter de Conte seraient également intéressés par le milieu de terrain blaugrana.

L'intéressé a pourtant tenu à s'exprimer pour mettre un terme à ces rumeurs, affirmant vouloir rester à Barcelone. Dans un communiqué de presse, il a assuré : "Il y a toujours des spéculations, mais mon idée est claire, la seule option qui m'intéresse est de rester à Barcelone, je suis très confiant et très calme".

Et d'ajouter : "Je me sens très bien ici et je remercie le club et le personnel d'encadrement pour leur confiance. C'est une autre raison de continuer. L'intérêt supposé des grands clubs est toujours un compliment et un signe positif, mais ma volonté est seulement de jouer ici de nombreuses années.

"Le Barça est l'endroit où j'ai toujours voulu être et je veux être azulgrana longtemps. Je suis concentré à 100% dans le travail et pour revenir jouer quand ce sera possible parce que j'ai beaucoup de désir de continuer à grandir ici et de lutter pour gagner plus de titres ici."

Le Brésilien est arrivé à Barcelone il y a deux saisons pour prendre la relève de Xavi, parti au . Lors de sa première saison, il est entré dans les schémas de Valverde en jouant régulièrement (44 matchs sur 60), malgré trois blessures (toutes musculaires). Il formait alors un trio avec Busquets et Rakitic au sein d'un Barça dominateur, sacré champion avec une belle avance sur ses poursuivants.

Lors de cette deuxième saison, les choses ont changé avec l'arrivée de De Jong, qui a rendu nécessaire la répartition du temps de jeu, mais surtout à cause des six blessures qu'il a subies en seulement sept mois de compétition et qui lui ont fait disputer 24 matches, mais seulement 15 en tant que titulaire sur les 38 joués par le Barça.

Mais Arthur, qui est arrivé en échange de 31 millions plus neuf de bonus supplémentaires, a un contrat jusqu'en 2024 et a clairement fait connaître sa position. C'est maintenant au tour du club d'approuver ses souhaits ou de l'inclure dans la liste des transferts afin d'équilibrer le budget des ventes de la saison et d'obtenir de l'argent pour signer Neymar et Lautaro.