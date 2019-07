Mercato - Arsenal : Unai Emery attend la décision de Laurent Koscielny

Alors qu'il a pourtant refuser de faire le voyager de pré-saison avec Arsenal, Laurent Koscielny reste un "joueur important" d'Unai Emery.

Début juillet, le capitaine des Gunners, Laurent Koscielny, a refusé de se rendre aux États-Unis pour la tournée de pré-saison. , Rennes, et le étaient intéressés pour faire venir l'ex-international français, qui envisage de quitter le club.

Pour son manager, Unai Emery, Laurent Koscielny reste "un joueur important" malgré les incertitudes quant à l'avenir de son capitaine. Le joueur de 33 ans fait toujours partie de ses plans mais admet que l'avenir de Laurent Koscielny reste maintenant entre les mains du club.

"Il a encore un an de contrat. Pour moi en tant qu'entraîneur, il est un joueur important. Maintenant, c'est une affaire entre lui et le club. Le club et lui ont besoin de parler de sa situation. Je ne peux pas en dire plus que ça" a expliqué le coach des Gunners après la victoire 3-0 d'Arsenal contre les Colorado Rapids, ce lundi.

Emery affirme avoir parlé à plusieurs reprises à Koscielny de sa situation avant que le défenseur central ne décide de ne pas aller aux Etats-Unis pour la tournée de pré-saison. "Il a commencé à s’entraîner avec nous pour cette pré-saison et j’ai parlé avec lui à trois reprises au sujet de sa situation. Nous voulions qu'il vienne avec nous lors de cette tournée, mais il a décidé de rester. Maintenant, cela concerne le club et le joueur" a t-il ajouté.

Bien que Koscielny conserve le soutien de sa direction pour le moment, le défenseur, qui a passé neuf ans dans le nord de Londres, souhaiterait maintenant faire son retour en .